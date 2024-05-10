«Завтраки теперь по желанию». Игрок «Спартака» Соболев — о работе со Слишковичем

«У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает. Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного “отпустил” команду, дал некоторые послабления. Завтраки теперь по желанию (смеётся)», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».