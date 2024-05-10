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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» | Источник: Чемпионат.com

Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

«Соперник выбрал контратакующую манеру, понятно, что будут ситуации, когда они могут выйти 2 в 2, какая‑то ошибка позволит им выйти в контратаку. К сожалению, мы сломали в этот момент свою игру, во втором тайме допустили похожую ошибку и не смогли ввязаться в борьбу за очки.

В какой‑то момент казалось, что возвращаемся, но… Первый тайм был неплохой, но мало было непосредственно агрессии. Мало скорости, пространства не оставалось, “Ахмат” низко оборонялся. Раз не забили — значит, не смогли», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы 35 очков.

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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