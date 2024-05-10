Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

«Соперник выбрал контратакующую манеру, понятно, что будут ситуации, когда они могут выйти 2 в 2, какая‑то ошибка позволит им выйти в контратаку. К сожалению, мы сломали в этот момент свою игру, во втором тайме допустили похожую ошибку и не смогли ввязаться в борьбу за очки.



В какой‑то момент казалось, что возвращаемся, но… Первый тайм был неплохой, но мало было непосредственно агрессии. Мало скорости, пространства не оставалось, “Ахмат” низко оборонялся. Раз не забили — значит, не смогли», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».