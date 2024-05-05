«Питаемся один раз в день, но не жалуемся». Как выживает футбол в глубинке России

Как выживает футбол в глубинке России — интервью с тренером Химика Дзержинск Сергеем Переднёй: зарплаты, Томь, Тамбов | Источник: Чемпионат.com

Не только в РПЛ происходят удивительные и достойные внимания события. В низших лигах, если присмотреться, тоже полно интереснейших сюжетов. Так, в лидерах Второй лиги идёт команда, которая питается один раз в день благодаря болельщику. А возглавляет её известный по работе в «Томи» Сергей Передня.

Из честного интервью с тренером «Химика» вы узнаете:

Сколько платят во Второй лиге и кем подрабатывают футболисты и тренеры

Как умирал футбол в Томске, Владивостоке, Тамбове (Передня везде побывал)

Как изменилась РПЛ и нужны ли клубам легионеры в прежних количествах

Кто из российских тренеров мог бы работать в Европе, а кто — заменить Карпина в сборной

Сколько платят во Второй лиге и кем подрабатывают футболисты и тренеры

— Сергей Александрович, насчёт одноразового питания — правда?

— Абсолютная. Питаемся раз в день за счёт фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаёк.

— И какой там у вас рацион?

— Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать. Никаких дошираков и шаурмы. В меню обычно суп и второе блюдо.

— Как «Химику» удаётся выживать?

— Живёт и тренируется команда на стадионе «Химик». Сейчас перестилаем поле там — должно быть готово к концу мая. А пока ютимся на искусственном запасном поле. На выезды, если нет возможности поехать на поезде, добираемся на арендованных автобусах. Конечно, нам не хватает базы, как у любой команды, где можно заселиться, спокойно поесть, восстановиться.

— Какие зарплаты в команде?

— Не скажу, что нищенствуем. Зарплаты платят вовремя. Были перебои, но сейчас систему наладили. Плюс премиальные у нас в процессе. Вообще, мы живём на субсидии Нижнего Новгорода, взаимодействуем с ними. Зарплаты, как у всех во Второй лиге: у футболистов от 50 до 90 тысяч рублей, у тренеров — чуть поменьше. Прожить можно, не жалуемся.

— Футболисты не подрабатывают где-то ещё?

— Когда выступали в дивизионе «2Б», наш капитан Артём Широков работал в пожарной части. Я к этому относился отрицательно, так как это опасная работа. Уже в этом сезоне он уволился оттуда и полностью сконцентрировался на футболе. Больше похожих случаев не было. Все профессиональные футболисты и должны это понимать. При этом мои помощники по штабу подрабатывают в школах с детьми.

— Как удаётся в таких условиях мотивировать футболистов и достигать приличных результатов?

— Я пришёл около двух лет назад, и всё это время у нас формировался коллектив. Футболисты постепенно росли в мастерстве. Мы вместе прошли этот этап. Благодаря этому в коллективе сложилась семейная обстановка. Любые поражения и неудачи переживаем вместе.

Немаловажно, что генеральный директор «Химика» Андрей Валерьевич Куваев постоянно с нами. Президент Евгений Борисович Люлин приезжает на все игры. Руководство детально погружается в дела команды. Футболисты видят, что к ним относятся с уважением, и отдаются на поле.

— Какой уровень Второй лиги сейчас? Много конкурентоспособных команд?

— Когда добавили буферные зоны — «Золото» и «Серебро», — пошёл интересный игровой процесс: большая плотность в таблице, и команды в принципе все равны. Одна ошибка может глобально повлиять на результат матча. Если выигрываешь, поднимаешься вверх, проигрываешь — опускаешься. Четыре команды проходят дальше, четыре — вылетают. Спортивная интрига стимулирует игроков. Таких безнадёжных команд, как раньше, нет. Все бьются и сражаются. Взять последний наш матч: «горели» со счётом 1:4 последней команде, но совершили камбэк и сыграли 4:4.

Источник: FC-KHIMIK.RU

То же самое происходит в дивизионе «Золото». Там уровень команд чуть повыше, потому что клубы стремятся в Первую лигу. Я сначала скептически относился к этим буферным зонам, но сейчас понимаю, что это лучше, чем ковыряться в группе «Б» второго дивизиона.

— Нужна российскому футболу Вторая лига?

— Естественно, нужна. Многие команды уходят в никуда, но на их место приходят новые. А как по-другому расти молодёжи? Секции больших команд должны работать и во Второй лиге, игроки должны обкатываться.

— Много талантов во Второй лиге?

— Есть, конечно. Как только футболист где-то засветился в игровом плане, агенты сразу же переманивают его в дивизион повыше и в клуб получше. Наверное, в финансовом плане игроки получают неплохую прибавку. Даже в нашей команде есть перспективные ребята. Но команда должна расти вместе с футболистом.

Если будешь играть стабильно на этом уровне, то рано или поздно тебя заметят и пригласят в другой клуб. Многие так начинали. Взять того же Александра Соболева: начинал в дубле «Томи», а сейчас — в «Спартаке».

— Болельщики ходят на футбол?

— Ходят. И наши фанаты тоже начали ходить. Например, в Брянске был практически полный стадион. Может быть, в некоторых городах интерес не такой большой, но у того же «Ротора» прекрасный стадион, и он постоянно собирает по 10−15 тысяч человек. Их не испугаешь ничем, если любят команду, то ходят.

— В финансовом плане «Химику» реально замахнуться на Первую лигу или клуб сразу обанкротится?

— Понятно, что у нас спортивная часть чуть-чуть опережает финансовую. Однозначно нужно подтягивать инфраструктуру клуба. Думаю, что купить автобус — не такая большая проблема. Понятно, что сначала нужно искать базу, потом — поле для базы, и для этого нужно время. Хотелось бы, чтобы не только нижегородские власти обратили на нас внимание, но и спонсоры, готовые вложиться в Дзержинск.

Как умирал футбол в Томске, Владивостоке, Тамбове (Передня везде побывал)

— Бывали в вашей практике клубы беднее «Химика»?

— Во Владивостоке, в «Луче», нам и по шесть-семь месяцев не платили зарплату. Вот там реально было питание дошираками. Нас кормили другие команды, это был полный ужас. Конечно, в конце сезона нам заплатили, потому что хочешь не хочешь, а надо отдавать, чтобы команда существовала. Несмотря на все проблемы, мы не вылетели из ФНЛ и выполнили поставленную задачу.

Даже когда говорят, что денег нет, футболисты должны показывать себя на поле. Кто-то да обратит внимание, и уже будете играть повыше. К примеру, Дима Кабутов сейчас в «Рубине», и таких примеров много. Ребята просто выходили и показывали свою игру. Играли не ради денег.

— Бойкоты в «Луче» устраивали?

— Пытались. Приглашали руководство не только клуба, но и города. Однако это ни к чему не приводило. Смысл бойкотировать? Надо поддерживать форму и доигрывать чемпионат. Поэтому прямо-таки митингов не было.

Помню ситуацию в «Томи», когда болельщики за нас заступились. Нам не платили зарплаты и премиальные много месяцев. Команда летела вниз и вылетела из РПЛ. Я так понимаю, что клуб хотели обанкротить, но болельщики стихийно вышли и спасли команду. Владимир Владимирович Путин обратил внимание на клуб и помог сохранить его. Даже вылетев из РПЛ, через сезон «Томь» вернулась обратно.

— Исчезновение «Томи» — для вас личная боль?

— Я очень много отыграл в «Томи» футболистом, а потом выводил команду из ФНЛ в РПЛ. Могу сказать, что в Томске практически нечем заняться, кроме футбола. Но это всё так печально закончилось. Мне показывали стадион команды — всё заросло: бурьян, деревья, цветы. Стадион разобрали по кирпичикам — это, конечно, ужас. Если руководителям безразличен футбол, то происходят такие печальные ситуации, как в Томске. Одномоментно просто рухнул клуб, обидно.

— Хотя бы любительский футбол там развивается?

— Мы общаемся с теми, кто работал раньше в «Томи»: с тренерским штабом и руководством. Они, конечно, нашли для себя другие варианты работы. Говорят, что сейчас футбол в Томске заглох и вряд ли в ближайшие годы воскреснет. Всё тихо и беспросветно.

— Вы возглавляли молодёжку «Тамбова» в то время, когда основная команда вылетала из РПЛ. Тоже тяжёлое время?

— Основная команда базировалась в Саранске, а мы с молодёжкой — в Тамбове. И получалось два разных чемпионата: они в своём турнире играли, мы — в своём, практически не соприкасались. У «Тамбова» были академия и база, благодаря чему молодёжная команда в те времена не развалилась. Но в итоге клуб обанкротился — ещё одна печальная история.

Конечно, в первой и молодёжной командах тоже не платили. Молодые на это меньше реагировали, чем основные игроки, у которых семьи, кредиты и ипотеки. А молодёжи самое главное — играть. Питание есть — уже можно не унывать.

— Обидно, что «Мордовия» с крутым стадионом обанкротилась?

— Я слышал, что в Саранске хотели возродить команду, но опять всё заглохло. Всё зависит от первых лиц региона. Если они захотят иметь команду у себя в регионе, это можно сделать легко и безболезненно. Футбол — это спорт номер один в России, его все любят. Если бы в Саранске была команда, болельщики вернулись бы на стадион. Обидно, в глубинке не хотят развивать футбол.

— Вам вообще «везёт» на неблагополучные команды!

— Вот это, кстати, тоже стал подмечать. «СКА-Хабаровск» — единственный мой клуб, где ни в чём себе не отказывали и всё было в порядке с финансами. Но там я проработал мало, потому что поставленную задачу чуть-чуть не выполнил, и меня уволили. Получается, судьба даёт мне те команды, которые надо спасать.

Как изменилась РПЛ и нужны ли клубам легионеры в прежних количествах

— Вы работали в РПЛ и можете сравнить уровень тогда и сейчас.

— Конечно, непопадание в еврокубки из-за санкций наложило отпечаток на РПЛ. Но уровень РПЛ всё равно достаточно высокий. Когда смотришь игры Премьер-Лиги, понимаешь, что команды показывают свой уровень. Даже небогатые «Балтика» или «Пари НН» показывают футбол с изюминкой.

При мне ведь уровень РПЛ был неплохой, но тогда команды старались попасть в тройку-четвёрку, чтобы играть в еврокубках, которые приносят хорошие деньги. Регресса нет, но, может быть, сейчас не хватает мотивации. Теперь все бьются за чемпионство и за сохранение прописки. При этом если условный «Ростов» выиграет чемпионат, уверен, у него будут совсем другие эмоции, чем у «Зенита», который взял пять чемпионств подряд.

— Самое подходящее время, чтобы развивать молодых россиян или иностранцы тоже нужны?

— Я считаю, что настало время воспитывать своих футболистов и их подтягивать, как это делает ЦСКА. Мне кажется, что нужно идти по этому пути. Естественно, нужно брать и каких-то звёздных иностранцев, чтобы наши молодые ребята их видели и набирались опыта благодаря совместным тренировкам и играм. Эти легионеры должны своим примером учить молодёжь. Чем выше футболист, который приходит в команду, тем сильнее ты к нему тянешься. Поэтому обязательно должны быть сочетания таких игроков.

Кто из российских тренеров мог бы работать в Европе, а кто — заменить Карпина в сборной

— Учитывая обстановку в мире, может, и доверия к своим тренерам в России должно быть больше?

— Иностранцы тоже должны быть, их никто не списывает со счетов. Если хороший специалист, почему нет? Российские тренеры — это одно, но у иностранцев другой менталитет. Интересно смотреть, как они работают.

Когда мы обучались на лицензию PRO, нас возили в штаб-квартиру в Ньоне. Там постоянно собирались тренеры английских клубов и обсуждали, как и что происходит в их чемпионате. Они делятся опытом. У них есть свои сессии для общения между тренерами определённого чемпионата. Если бы у нас сделали что-то подобное, это было бы очень ценно. Наши российские специалисты больше общались бы друг с другом. С тем же Абаскалем пообщались бы. Но, зная наш менталитет, некоторые тренеры не раскрываются и не идут на контакт, как в Англии.

СЕРГЕЙ ПЕРЕДНЯ | Источник: Чемпионат.com

— На ваш взгляд, кто из ваших российских коллег в теории способен поработать в Европе?

— Я думаю, что в Европе могли бы легко поработать Семак, Карпин и Федотов. Эти специалисты — 100%. Они могли бы посмотреть на более высокий уровень футбола. Но понимаю, что туда тяжело прорваться.

— Не стоит и пытаться?

— Если убрать все санкции, то, конечно, хотелось бы, чтобы наши тренеры попробовали себя на более высоком уровне с футболистами высокого класса. Чтобы они могли потренировать, понять физику и ментальность других чемпионатов. Это было бы интересно. Но сейчас, я думаю, это практически нереально.

— По-вашему, правильно, что у нас один специалист совмещает посты в клубе и сборной?

— Конечно, желательно, чтобы в клубе и сборной работали разные люди. На две команды у тренера порой просто не хватает времени. Но есть и плюсики. У Карпина сейчас все игроки на виду. Если у него хватает времени и сил, то почему бы и нет?

— Если не Карпин в сборной, то кто?

— Мне кажется, что сборную России мог бы возглавить Семак. Черчесов, наверное, и сам не захочет возвращаться туда. А во-вторых, нужно, чтобы в сборной пробовали и других специалистов. Семак — самая реальная кандидатура для этого.

— А ваша личная цель как тренера какая? Первая лига, РПЛ?

— Моя главная задача, чтобы кто-то из моих игроков попал в РПЛ. Когда я работал в молодёжке «Тамбова», после окончания первенства ребят реально приглашали в команды ФНЛ. Для меня это был очень большой плюс. До сих пор с некоторыми созваниваюсь. Они сейчас в Первой лиге — в шаге от РПЛ. Хочу, чтобы мои ребята играли на высоком уровне и были звёздами РПЛ.