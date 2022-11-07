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14:06 (мск), источник: Sports.Ru

В сборной Франции не верят, что Бензема будет готов к первому матчу ЧМ-2022 против Австралии

В сборной Франции сомневаются, что Карим Бензема сыграет в первом матче ЧМ-2022.

Реал
Франция
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Источник: Reuters

Как утверждает Get French Football News, ссылаясь на свои источники, в тренерском штабе сборной Франции не верят, что форвард «Реала» будет готов сыграть против Австралии в стартовом матче чемпионата мира, если попадет в заявку национальной команды на турнир. Первую игру на ЧМ-2022 сборная Франции проведет 22 ноября.

Из-за мышечных проблем Бензема пропустил шесть из последних десяти матчей «Реала».

Напомним, из-за травм в составе сборной Франции на ЧМ-2022 точно не выступят полузащитники Поль Погба («Ювентус») и Нголо Канте («Челси»). Также под вопросом участие в турнире защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

В этом сезоне 34-летний форвард забил шесть голов и отдал результативную передачу в 12 матчах за «Мадрид» во всех турнирах.

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