В сборной Франции не верят, что Бензема будет готов к первому матчу ЧМ-2022 против Австралии
В сборной Франции сомневаются, что Карим Бензема сыграет в первом матче ЧМ-2022.
В сборной Франции сомневаются, что Карим Бензема сыграет в первом матче ЧМ-2022.
Как утверждает Get French Football News, ссылаясь на свои источники, в тренерском штабе сборной Франции не верят, что форвард «Реала» будет готов сыграть против Австралии в стартовом матче чемпионата мира, если попадет в заявку национальной команды на турнир. Первую игру на ЧМ-2022 сборная Франции проведет 22 ноября.
Из-за мышечных проблем Бензема пропустил шесть из последних десяти матчей «Реала».
Напомним, из-за травм в составе сборной Франции на ЧМ-2022 точно не выступят полузащитники Поль Погба («Ювентус») и Нголо Канте («Челси»). Также под вопросом участие в турнире защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
В этом сезоне 34-летний форвард забил шесть голов и отдал результативную передачу в 12 матчах за «Мадрид» во всех турнирах.