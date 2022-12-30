Месси — спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Мбаппе — 3-й

В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Месси набрал 962 голоса (25,45%).

На втором месте легкоатлет Арман Дюплантис (373 голоса). Замкнул тройку форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (366 голосов).

В AIPS также проголосовали за лучшую спортсменку года. Ей стала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.