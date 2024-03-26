Кыргызстан разгромил сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026
Сборная Киргизии на своем поле одержала крупную победу над Тайванем (5:1) в матче второго этапа отборочного турнира ЧМ-2026.
Сборная Киргизии на своем поле одержала крупную победу над Тайванем (5:1) в матче второго этапа отборочного турнира ЧМ-2026.
У победителей хет-триком отметился Джоэл Коджо, еще по голу забили Христиан Браузман и Кими Мерк. В составе Тайваня с пенальти отличился Йен-Шу Ву.
Кыргызстан набрал 9 очков после 4 туров и возглавляет турнирную таблицу группы D. Тайвань без набранных баллов находится на 4-й строчке.