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20:44 (мск), источник: Sport24

Кыргызстан разгромил сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026

Сборная Киргизии на своем поле одержала крупную победу над Тайванем (5:1) в матче второго этапа отборочного турнира ЧМ-2026.

Кыргызстан разгромил сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026 | Источник: Sport24

У победителей хет-триком отметился Джоэл Коджо, еще по голу забили Христиан Браузман и Кими Мерк. В составе Тайваня с пенальти отличился Йен-Шу Ву.

Кыргызстан набрал 9 очков после 4 туров и возглавляет турнирную таблицу группы D. Тайвань без набранных баллов находится на 4-й строчке.

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