Московская федерация футбола отменила полугодичное отстранение Романа Широкова

В середине июня Комитет по этике и безопасности МФФ дисквалифицировал начальника детской команды «Строгино» Романа Широкова за оказание давления на судью во время матча. Бывший футболист обжаловал данное решение.

Как передает корреспондент Sport24 Иван Жебрун, Широков является начальником команды «Строгино» 2008 г.р, поэтому имел право находиться в технической зоне, следовательно попадает под действие дисциплинарного регламента, поэтому решение должно приниматься КДК Московской Федерации футбола, а не Комитетом по этике и безопасности. Жалоба Широкова была частично удовлетворена — до решения КДК он имеет право заниматься футбольной деятельностью.