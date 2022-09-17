Брестское «Динамо» прервало беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Играя в Бресте, мозыряне победили со счетом 3:1. Мячи в составе гостей забили Овоно Эссого, Валерий Потороча и Глеб Жердев, хозяева смогли ответить лишь голом Ильи Колпачука. В пяти предыдущих матчах брестские динамовцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.