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17 сентября, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» прервало беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» прервали беспроигрышную серию, уступив мозырской «Славии» в домашнем поединке 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Играя в Бресте, мозыряне победили со счетом 3:1. Мячи в составе гостей забили Овоно Эссого, Валерий Потороча и Глеб Жердев, хозяева смогли ответить лишь голом Ильи Колпачука. В пяти предыдущих матчах брестские динамовцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.

Результаты других встреч:

  • «Слуцк» — «Белшиной» — 0:0,
  • «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:1,
  • «Шахтер» (Солигорск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1,
  • «Динамо» (Минск) — «Гомель» — 3:0,
  • «Витебск» — БАТЭ (Борисов) — 1:1.

Завершится тур в воскресенье, 18 сентября, матчами «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Днепр» (Могилев) и «Неман» (Гродно) — «Минск».

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково:

  1. «Энергетик-БГУ» (Минск) — 44 очка (21 матч),
  2. «Шахтер» (Солигорск) — 43 (21),
  3. «Динамо» (Минск) — 43 (21),
  4. БАТЭ — 41 (22),
  5. «Ислочь» (Минский район) — 37 (22),
  6. «Минск» — 33 (21),
  7. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 32 (21),
  8. «Гомель» — 31 (22),
  9. «Славия» (Мозырь) — 28 (22),
  10. «Неман» (Гродно) — 28 (21),
  11. «Белшина» (Бобруйск) — 24 (22),
  12. «Слуцк» — 23 (22),
  13. «Витебск» — 19 (22),
  14. «Динамо» (Брест) — 18 (21),
  15. «Арсенал» (Дзержинск) — 13 (22),
  16. «Днепр» (Могилев) — 12 (21).

Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 20 мячей.

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