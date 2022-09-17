Брестское «Динамо» прервало беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Играя в Бресте, мозыряне победили со счетом 3:1. Мячи в составе гостей забили Овоно Эссого, Валерий Потороча и Глеб Жердев, хозяева смогли ответить лишь голом Ильи Колпачука. В пяти предыдущих матчах брестские динамовцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.
Результаты других встреч:
Завершится тур в воскресенье, 18 сентября, матчами «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Днепр» (Могилев) и «Неман» (Гродно) — «Минск».
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково:
Список лучших бомбардиров возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 20 мячей.