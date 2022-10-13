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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Турции раскритиковали Дзюбу за «плохую игру»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российского нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу снова раскритиковали за неудачные выступления.

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Источник: Reuters

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что Дзюба плохо играет на фоне неудавшегося трансфера в «Фенербахче» и тактических экспериментов главного тренера «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллы.

«Монтелла попробовал новую схему с ложной девяткой, без настоящих форвардов. В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент. На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлен. Его агенты пытались организовать трансфер в “Фенербахче”, большую команду. “Адана” — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в августе. В четырех матчах за турецкий клуб он забил один мяч. Ранее форвард выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит». В его активе также 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов.

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