В Турции раскритиковали Дзюбу за «плохую игру»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российского нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу снова раскритиковали за неудачные выступления.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российского нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу снова раскритиковали за неудачные выступления.
Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что Дзюба плохо играет на фоне неудавшегося трансфера в «Фенербахче» и тактических экспериментов главного тренера «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллы.
«Монтелла попробовал новую схему с ложной девяткой, без настоящих форвардов. В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент. На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлен. Его агенты пытались организовать трансфер в “Фенербахче”, большую команду. “Адана” — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».
Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в августе. В четырех матчах за турецкий клуб он забил один мяч. Ранее форвард выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит». В его активе также 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов.