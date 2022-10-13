В Турции раскритиковали Дзюбу за «плохую игру»

«Монтелла попробовал новую схему с ложной девяткой, без настоящих форвардов. В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент. На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлен. Его агенты пытались организовать трансфер в “Фенербахче”, большую команду. “Адана” — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».