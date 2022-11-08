Томасов — лидер, «Актобе» — щедр. Рейтинг зарплат в КПЛ-2022

Источник: ФК «Астана»

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В «Астане» самым высокооплачиваемым остается Марин Томасов — у него 30 миллионов тенге в месяц, то есть около 60 тысяч долларов. По слухам, хорват продлит контракт с «Астаной» еще на пару лет, но немного «упадет» по личным условиям. Но если брать во внимание нынешний сезон, Томасов вместе с ранее ушедшими из «Кайрата» Гуральски и Канте возглавлял список самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Одним из лидеров как по игре, так и по зарплате в «Астане» является белорусский хавбек Макс Эбонг, его личный оклад составляет около 30 тысяч долларов в месяц.

Опытные казахстанские игроки «Астаны» уровня Абзала Бейсебекова и Исламбека Куата получают от 10 до 15 тысяч долларов. Ушедшему в «Урал» форварду Раю Влуту капало в столице Казахстана около 20 тысяч долларов. Молодые казахстанские игроки «Астаны» пока ограничиваются контрактом примерно в один миллион тенге.

В «Актобе» один из самых важных легионеров Уго Видемон зарабатывает порядка 20 тысяч долларов. По сравнению с литовским «Жальгирисом», где он ранее выступал, оклад вингера вырос примерно в 2,5 раза, ведь в команде Чебурина максимальные зарплаты на уровне семи тысяч евро. При этом «Актобе» дает едва ли не самые высокие зарплаты по рынку для казахстанских игроков. В частности, по данным телеграм-канала Aladop, Бауыржан Байтана после трансфера из «Тараза» получил ежемесячную зарплату в размере семи миллионов тенге. Также у западно-казахстанцев очень солидные премии, по слухам, за некоторые победы игроки получали по 1,2 миллиона тенге каждый.

В «Кайрате» ранее существовал и по-прежнему присутствует дисбаланс по окладам для легионеров и местных. Айбол Абикен не так давно публично говорил о том, что было несколько обидно, когда игрок такого же уровня и вклада в результат получал в разы больше. Сейчас ключевые иностранцы «Кайрата» (их осталось совсем немного) зарабатывают на уровне 20−25 тысяч долларов. В два раза меньше контракт у вингера сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова (около 10 тысяч долларов). Тот самый контраст заключается в том, что у алматинцев есть футболисты (как вы понимаете, это воспитанники клуба) с зарплатой 400−500 тысяч тенге, причем некоторые из них уже игроки молодежной сборной Казахстана. «Тобол» — один из самых закрытых клубов КПЛ, и тут информацию раздобыть было сложно. Но ирония в том, что сам.

«Тобол» в прошлом году публично прокомментировал оклад одного из своих лидеров Зорана Тошича. Костанайский клуб на тот момент прокомментировал информацию Meta-ratings.kz, где утверждалось, что вингер получает 100 тысяч евро, но в «Тоболе» заявили, что «заработная плата Тошича в пять раз меньше заявленной в СМИ», то есть это 20 тысяч евро. Но при этом телеграм-канал СпортРадар.kz утверждал, что оклад Тошича все-таки выше, а именно 25 тысяч евро. Вероятно, доход серба как раз в диапазоне 20−25 тысяч евро.

Легионеры в клубах уровня «Кызыл-Жара», «Атырау» и «Каспия» получают в среднем по 5−6 тысяч долларов. Как вы понимаете, в клубах аутсайдерах вроде «Мактаарала» и «Акжайыка» ценники меньше в полтора-два раза.

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Любопытная трансформация по зарплатному фонду произошла в «Ордабасы». После многих лет жизни на широкую ногу клуб значительно сократил оклады. Президент шымкентцев Бауыржан Абдубаитов говорил о том, что в команде есть потолок зарплат — не больше двух миллионов тенге в месяц на игрока. Судя по трансферам (на сей раз клуб брал больше молодых легионеров), в это можно поверить. Есть и косвенное доказательство — летом белорусские СМИ сообщали, что защитнику Николаю Золотову шымкентцы предлагали оклад в две тысячи долларов (он отказался). Кроме того, в «Ордабасы» скромнейшие премии и они были не постоянными. Так, за победу даже над статусным соперником на всю команду могли дать около двух миллионов тенге.

Очевидно, что еще два года назад КПЛ была в разы богаче, и дать зарплату даже на уровне Томасова могли позволить четыре-пять клубов. Сейчас таких игроков стало гораздо меньше, и этот пул клубов с большим кошельком покинули «Кайрат» и «Ордабасы».