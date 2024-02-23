Далот о сравнениях Гарначо с Роналду: «У него свой путь — есть только один Криштиану, один Месси, один Неймар. Не думаю, что новый Роналду или Месси скоро появится»

«Я вживую видел два восхитительных гола. Мяч Криштиану на “Драгау” в матче с “Порту” я видел с трибун. А второй — как раз этот гол Гарначо. Эти два мяча — лучшие из тех, что я видел вживую.
От Гарначо зависит, будут ли у него эти голод и характер. Конечно, будет сложно.
Не думаю, что в ближайшее время появится новый Роналду или новый Месси. Гарначо хочет создать свой собственный путь, глядя на примеры этих классных футболистов. Будет только один Криштиану, один Месси, один Неймар. Это что-то уникальное.
Думаю, Гарначо нужно создавать собственный путь и много работать, потому что это сложно«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.
В этом сезоне Гарначо забил семь голов и сделал три результативные передачи в 33 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Статистику левого вингера можно найти здесь.