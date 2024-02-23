Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Еврокубки
22.02
Легия
Мольде
03
Все события
Фоторепортажи
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Далот о сравнениях Гарначо с Роналду: «У него свой путь — есть только один Криштиану, один Месси, один Неймар. Не думаю, что новый Роналду или Месси скоро появится»

В ноябре 19-летний футболист, который называл Роналду своим кумиром, забил «Эвертону» ударом через себя от линии штрафной.

Наверх
Далот о сравнениях Гарначо с Роналду: «У него свой путь — есть только один Криштиану, один Месси, один Неймар. Не думаю, что новый Роналду или Месси скоро появится» | Источник: Sports.Ru

«Я вживую видел два восхитительных гола. Мяч Криштиану на “Драгау” в матче с “Порту” я видел с трибун. А второй — как раз этот гол Гарначо. Эти два мяча — лучшие из тех, что я видел вживую.

От Гарначо зависит, будут ли у него эти голод и характер. Конечно, будет сложно.

Не думаю, что в ближайшее время появится новый Роналду или новый Месси. Гарначо хочет создать свой собственный путь, глядя на примеры этих классных футболистов. Будет только один Криштиану, один Месси, один Неймар. Это что-то уникальное.

Думаю, Гарначо нужно создавать собственный путь и много работать, потому что это сложно«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.

В этом сезоне Гарначо забил семь голов и сделал три результативные передачи в 33 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. Статистику левого вингера можно найти здесь.

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь