Глава «Локо» о том, что Дзюба спел песню про «Зенит»: «Если бы его не существовало, стоило бы придумать. Он двигает футбол в массы, развивает вид спорта» | Источник: Sports.Ru

— Как вы знаете, из-за незначительного повреждения во время второго сбора Артем работал не в Абу-Даби с командой, а в Баковке с индивидуальным тренером. Я приезжал на базу, посмотрел на тренировку — и после мы с ним поговорили. Могу заверить, что и Дзюба хочет продолжить играть в «Локомотиве», и клуб в этом заинтересован. Он в хорошей форме — уверен, в оставшихся матчах сезона Артем проявит лучшие качества.

— При этом в контракте Дзюбы есть опция автопродления на один сезон. Если игрок не выполнит условий, вы все равно предложите контракт?

— Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Артем выполнит условия для автоматической пролонгации.

— Но по сравнению с прошлой весной его результативность снизилась.

— А новая весна — впереди. С Дзюбой вопрос закрыт — мы довольны его ролью в команде: тем, как он выкладывается на каждой тренировке и в матчах, нацелен на результат и передает лучшие качества настоящего спортсмена молодым футболистам. Рассчитываем, что Артем и в дальше будет приносить пользу «Локомотиву». Наша система подготовки, процесс реабилитации и восстановления позволят это сделать.

— Обсуждалась ли на встрече с Дзюбой его медиаактивность?

— Если бы она приводила к снижению работоспособности игрока или он бы приходил на тренировки уставшим, не в настроении и не в состоянии выполнить установки главного тренера, то, конечно, мы бы сказали: «Артем, надо что-то менять». На сегодняшний день ничего подобного не происходит. Наоборот, считаю, что медийность позволяет ему хорошо себя чувствовать и получать новые эмоции.

— Какие эмоции получает «Локомотив», когда футболист поет песню «Ленинграда» про «Зенит»?

— Если мы будем отслеживать, что в минуты отдыха исполняет любой наш игрок… Это личное дело Артема. Но, судя по интересу к его персоне, могу сказать: если бы Дзюбы не существовало, его стоило придумать. Это человек, который двигает футбол в массы, развивает вид спорта. Без него народная игра была бы гораздо скучнее.

— Как вам шоу «Прятки»?

— Не смотрел ни последнее шоу с участием Артема, ни предыдущие. К сожалению, график не позволяет. А когда выпадает возможность, большее удовольствие доставляет просмотр товарищеских матчей на сборах. Повторюсь, главная ценность футболиста — в том, что он представляет на поле, а не в шоу.

— Но премьера шоу совпала с моментом, когда Дзюба восстанавливался от травмы в Москве, а все остальные были на сборах. Многих это смутило.

— Так запись самой программы была еще до Нового года. Скажу честно: когда приехал на базу и зашел в павильон, где установлены тренажеры, Артем и тренер меня не видели. Поэтому у меня была возможность оценить уровень тренировки, нагрузки и самоотдачи. Работать самостоятельно всегда сложнее. Но я не разглядел даже малейшей поблажки к себе. Шла силовая часть занятия: все без пауз, с полной выкладкой. После тренировки я даже связался с главным тренером и сказал: Артем хорошо работает. К третьему сбору Дзюба вернулся в расположение команды, все в штатном режиме.

И еще один важный момент: Дзюба работал в Баковке прежде всего потому, что там есть все необходимое медицинское оборудование для полноценного восстановления футболистов. Его мы в непростых логистических условиях установили в 2023 году и теперь, когда нужно, активно используем. В дубайских отелях этого просто нет, — заявил Юрий Нагорных.