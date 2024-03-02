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12:46 (мск), источник: Московский комсомолец

Джорджина Родригес дебютировала на Неделе моды в Париже в качестве модели: фото возлюбленной Роналду

Жена Криштиану Роналду, Джорджина, стала одним из самых неожиданных сюрпризов на Парижской неделе моды.

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11
фотографий

Известная бизнесвумен приняла участие в показе мод для бренда Vetements и дефилировала в качестве модели. Джорджина была одета красное платье с номером 7 на груди.

Криштиану не только подписал платье, но и оставил на нем послание, что делает его еще более эксклюзивным: «Для любви всей моей жизни».

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