Джорджина Родригес дебютировала на Неделе моды в Париже в качестве модели: фото возлюбленной Роналду
Жена Криштиану Роналду, Джорджина, стала одним из самых неожиданных сюрпризов на Парижской неделе моды.
Жена Криштиану Роналду, Джорджина, стала одним из самых неожиданных сюрпризов на Парижской неделе моды.
Известная бизнесвумен приняла участие в показе мод для бренда Vetements и дефилировала в качестве модели. Джорджина была одета красное платье с номером 7 на груди.
Криштиану не только подписал платье, но и оставил на нем послание, что делает его еще более эксклюзивным: «Для любви всей моей жизни».