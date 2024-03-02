Джорджина Родригес дебютировала на Неделе моды в Париже в качестве модели: фото возлюбленной Роналду

Известная бизнесвумен приняла участие в показе мод для бренда Vetements и дефилировала в качестве модели. Джорджина была одета красное платье с номером 7 на груди.

Криштиану не только подписал платье, но и оставил на нем послание, что делает его еще более эксклюзивным: «Для любви всей моей жизни».