Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за 10 матчей. Клуб проиграл «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ (0:1)
Первая игра ¼ финала азиатской Лиги чемпионов закончилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:1.
Первая игра ¼ финала азиатской Лиги чемпионов закончилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:1.
Начиная с 8 декабря португалец забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» — в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету было 10 голов.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.