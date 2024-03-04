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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за 10 матчей. Клуб проиграл «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ (0:1)

Первая игра ¼ финала азиатской Лиги чемпионов закончилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:1.

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Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за 10 матчей. Клуб проиграл «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ (0:1) | Источник: Sports.Ru

Начиная с 8 декабря португалец забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» — в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету было 10 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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