Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за 10 матчей. Клуб проиграл «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ (0:1) | Источник:

Начиная с 8 декабря португалец забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» — в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету было 10 голов.