Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал Сосьедад
ПСЖ
12
Футбол. Еврокубки
5.03
Бавария
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
РБ Лейпциг
Все события
5 марта, источник: Sports.Ru

Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду — 49 голов

Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче с «Реал Сосьедад» в  финала (2:0, второй тайм).
Мбаппе забил 17-й мяч в плей-офф ЛЧ. До Рауля и Шевченко — 1 гол, до Роналду — 50 | Источник: Sports.Ru

Это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.

Больше на этом этапе турнира забили только Криштиану Роналду (67), Лионель Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).

Статистику 25-летнего француза можно найти здесь.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь