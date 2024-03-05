Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду — 49 голов

Мбаппе забил 17-й мяч в плей-офф ЛЧ. До Рауля и Шевченко — 1 гол, до Роналду — 50 | Источник:

Это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.