Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду — 49 голов
Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче с «Реал Сосьедад» в финала (2:0, второй тайм).
Это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.
Больше на этом этапе турнира забили только Криштиану Роналду (67), Лионель Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).
Статистику 25-летнего француза можно найти здесь.