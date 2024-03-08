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14:02 (мск), источник: Sport24

Месси чуть не получил серьезную травму в матче за «Интер Майами»

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси чуть не получил травму в матче против «Нэшвилла».

Сегодня ночью состоялся первый матч команда в рамках ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, игра завершилась со счетом 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 77-й минуте Месси неудачно подставил ногу после паса игрока «Нэшвилла» Лукаса Макнотона. Аргентинец получил удар прямой ногой в голень и несколько минут лежал на поле.

Позднее Месси вернулся в игру, а «Интер Майами» ушел от поражения благодаря голу Луиса Суареса с передачи Серхио Бускетса на 95-й минуте.

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