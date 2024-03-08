Месси чуть не получил серьезную травму в матче за «Интер Майами»

Сегодня ночью состоялся первый матч команда в рамках ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, игра завершилась со счетом 2:2.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240713&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 77-й минуте Месси неудачно подставил ногу после паса игрока «Нэшвилла» Лукаса Макнотона. Аргентинец получил удар прямой ногой в голень и несколько минут лежал на поле.