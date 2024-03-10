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15:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью поделился мнением о своем будущем

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем будущем. Два месяца специалист находится без работы после увольнения из «Ромы».

Источник: Reuters

«Я хочу работать. Я просто не хочу принять неправильное решение. Мне нужно дождаться подходящего проекта, который меня мотивирует. Но если бы у меня появилась возможность работать завтра, я бы работал завтра», — цитирует Моуринью beIN Sports.

В январе 2024 года Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. Его сменил Даниэле де Росси.

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