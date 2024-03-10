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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ловчев о Галактионове: «Дайте ему Роналду и Месси, а потом требуйте отставку. Сила команды определяется не по двум турам. “Локомотив” был сильнее “Сочи”, должен был выигрывать»

В 20-м туре Мир РПЛ «Локомотив» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а в прошлом туре уступил «Динамо» со счетом 1:2.

Ловчев о Галактионове: «Дайте ему Роналду и Месси, а потом требуйте отставку. Сила команды определяется не по двум турам. “Локомотив” был сильнее “Сочи”, должен был выигрывать» | Источник: Sports.Ru

— Что случилось с «Локомотивом», кто виноват в потере пяти очков в двух весенних турах?

— Ничего особенного не происходит. Сила команды, в каком она состоянии находится, определяется не по двум турам, а позднее. Пока идет борьба, у «Локомотива» было много возможностей забить, но не хватало наигранности, последнего паса. «Локомотив» был сильнее «Сочи», должен был выигрывать.

— Болельщики уже требуют отставки Галактионова. Что скажете, нужно ли сгоряча принимать решение?

— Болельщики каждый раз требуют отставку тренера. Дайте Криштиану Роналду и Лионеля Месси этому тренеру, а потом требуйте отставку, — сказал чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в РПЛ.

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