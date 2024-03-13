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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Камавинга берет пример с Роналду: «Главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле»

"У меня есть много примеров в футболе, таких как Криштиану Роналду.

Камавинга берет пример с Роналду: «Главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле» | Источник: Sports.Ru

Самое главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле«, — сказал полузащитник “Реала” в интервью Telefoot.

Камавинга о «Реале»: «Даже если меня поставят на ворота, я буду там играть! “Мадрид” — мечта каждого, хочу закончить карьеру здесь».

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