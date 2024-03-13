Камавинга берет пример с Роналду: «Главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле»
"У меня есть много примеров в футболе, таких как Криштиану Роналду.
"У меня есть много примеров в футболе, таких как Криштиану Роналду.
Самое главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле«, — сказал полузащитник “Реала” в интервью Telefoot.
Камавинга о «Реале»: «Даже если меня поставят на ворота, я буду там играть! “Мадрид” — мечта каждого, хочу закончить карьеру здесь».