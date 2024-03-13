Камавинга берет пример с Роналду: «Главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле» | Источник:

Самое главное — добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле«, — сказал полузащитник “Реала” в интервью Telefoot.