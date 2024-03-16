В Турции возмутились отношением «Бешикташа» к Зайнутдинову
Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вызвал возмущение турецкого журналиста Хакана Гюндогара, передает Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вызвал возмущение турецкого журналиста Хакана Гюндогара, передает Vesti.kz.
Известный журналист жестко прокомментировал смену позиции Зайнутдинова в команде. «Я был тем, кто больше всех защищал Фернанду Сантуша. Но теперь я просто хочу спросить: почему Зайнутдинов, который два матча назад играл на позиции защитника, теперь играет “десятку”?! У тебя есть Мучи — возьми его и пусть играет “десятку”», — отметил Гюндогар.
Недавно главный тренер команды Фернанду Сантуш принял решение выставить Зайнутдинова в стартовом составе на следующий матч с «Антальяспором» в рамках 30-го тура чемпионата Турции
Зайнутдинов провел 24 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги, результативными действиями не отметился.
На данный момент «Бешикташ» с 46 очками идет на четвертом месте в таблице, а «Антальяспор» находится на девятой строчке, имея в активе 38 очков.