В Турции возмутились отношением «Бешикташа» к Зайнутдинову

Известный журналист жестко прокомментировал смену позиции Зайнутдинова в команде. «Я был тем, кто больше всех защищал Фернанду Сантуша. Но теперь я просто хочу спросить: почему Зайнутдинов, который два матча назад играл на позиции защитника, теперь играет “десятку”?! У тебя есть Мучи — возьми его и пусть играет “десятку”», — отметил Гюндогар.