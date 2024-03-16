Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интер Майами». Месси забил через 14 секунд
«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первая игра — 2:2).
«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3:1, первая игра — 2:2).
На видео попал момент, когда болельщики «Нэшвилла» скандировали имя Криштиану Роналду. Через 14 секунд Лионель Месси забил гол, «Интер» повел со счетом 2:0.
Роналду помахал рукой у паха, глядя на скандирующих «Месси! Месси!» фанатов «Аль-Шабаба».