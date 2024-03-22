Пасторе о Месси и фанатах «ПСЖ»: «Французы были очень обижены из-за ЧМ. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, даже лучшего в мире» | Источник: Sports.Ru

— Это что-то невероятное… в этот момент ты ни о чем таком не думаешь, ты ставишь себя на один уровень с партнером и не задаешься вопросом, кто лучше или хуже, хотя, конечно, ты это понимаешь. Лео находится где-то там, далеко от нас. Но ты не боготворишь его, он твой товарищ по команде, ты тренируешься с ним, играешь с ним.

Но сегодня, когда я смотрю видео, со мной происходят странные вещи, я чувствую себя очень счастливым. Я даже смотрю их со своим 5-летним сыном, который уже футбольный фанат, и он спрашивает меня: «Папа, ты играл с Месси, и то, и это». Сегодня, зная, что я смог разделить с Лео поле, раздевалку, комнату, голевые передачи… Это было волшебно. Я не хотел терять ни одной передачи с ним или с кем-то еще, и это правда, что на том Кубке Америки была хорошая сыгранность, но, к сожалению, мы его не выиграли.

— Как вы видите напряженность между «ПСЖ» и Месси?

— Та неловкая ситуация возникла скорее по вине французов, чем по вине клуба. Если смотреть на это со стороны, то клуб пытался защитить себя, потому что клуб все еще существует и будет существовать. И люди будут продолжать ходить на стадион. Клуб никогда не встанет на сторону игрока, никогда, потому что за ним стоит гораздо больше, чем просто один игрок, даже если речь идет о лучшем игроке мира.

Французы были очень обижены из-за чемпионата мира, да и вообще многими вещами, и они даже не простили его за ошибочный пас. Они почувствовали злобу. И они свистели ему, так же как и Неймару, невероятно. Француз — сложный человек, и его трудно переубедить. Мне повезло, меня любили с первого дня, и они проявляли ко мне привязанность, за что я им благодарен. Иногда я не могу понять, почему они меня так любят, — сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.