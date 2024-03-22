Агент Эндрика: «Челси» опережал «Реал», но сомневался из-за цены. После перехода Неймара в «Барсу» «Мадрид» решил, что больше не упустит таланты" | Источник: Sports.Ru

«Думаю, после перехода Неймара в “Барселону” “Реал” решил, что больше никогда не упустит новые таланты — такие, как Вини или Эндрик. Может, это станет уроком для “Челси”, потому что поначалу они лидировали в борьбе за него.

Родители парня приезжали в Кобхэм (база «Челси» — Sports) и были впечатлены, но «Челси» беспокоила цена. Потом пришел «Реал», который был готов заплатить столько, сколько хотели «Палмейрас». В тот момент для «Челси» сделка стала почти невозможной.