Агент Эндрика: «Челси» опережал «Реал», но сомневался из-за цены. После перехода Неймара в «Барсу» «Мадрид» решил, что больше не упустит таланты"

«Думаю, после перехода Неймара в “Барселону” “Реал” решил, что больше никогда не упустит новые таланты — такие, как Вини или Эндрик. Может, это станет уроком для “Челси”, потому что поначалу они лидировали в борьбе за него.
Родители парня приезжали в Кобхэм (база «Челси» — Sports) и были впечатлены, но «Челси» беспокоила цена. Потом пришел «Реал», который был готов заплатить столько, сколько хотели «Палмейрас». В тот момент для «Челси» сделка стала почти невозможной.
Все, чего хотел отец, — чтобы Эндрик стал футболистом и оказался в «Реале», так что для него это было событие огромного масштаба. Вини тоже поговорил с Эндриком, рассказал о своем опыте и дал ему некоторые гарантии", — сказал Фредерико Пена.