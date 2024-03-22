Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Болгария
Танзания
00
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
Футбол. Сборные
19:00
Армения
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хавьер Пасторе: «Неймар боролся бы за “Золотой мяч” с Месси и Роналду, если бы хотел, но он не живет футболом на 100%. Не видел такого таланта, если не считать Лео»

"Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества.

Хавьер Пасторе: «Неймар боролся бы за “Золотой мяч” с Месси и Роналду, если бы хотел, но он не живет футболом на 100%. Не видел такого таланта, если не считать Лео» | Источник: Sports.Ru

"Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества… Реакция? Самая лучшая. Скорость? Он молниеносен. Работа с мячом? Лучший. Дриблинг? Он делает то, что хочет. Гол? Любой ногой. Прыжки? Он прыгает высоко. У него есть все.

Если вы назовете игрока мечты, каким вы его видите, вы скажете — Неймар. Если бы он хотел, то боролся бы за «Золотой мяч» с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100%. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся«, — сказал бывший полузащитник “ПСЖ” и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.

«Мбаппе в шутку сказал: “Сукин сын Месси обыграл Францию на ЧМ”, как бы говоря, что Лео победил в одиночку». Пасторе о встрече с Килианом после ЧМ-2022.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь