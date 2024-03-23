Футболисты «Зенита» уступили «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в гостях со счетом 0:1 проиграл сербской «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Единственный мяч на 82-й минуте забил Никола Кнежевич.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в подмосковном Красногорске. Перед началом матча болельщики исполнили «Катюшу», на протяжении игры скандировали «Русские и сербы — братья навсегда». Также активные болельщики «Црвены Звезды» растянули баннер с российским и сербским флагами. Кроме того, на трибунах был баннер «Москва 22.03. Скорбим».

Президент Сербии Александар Вучич спустя несколько часов после трагедии в Красногорске заявил, что власти сделают все возможное для обеспечения безопасности. По его словам, власти Сербии не пожалеют никого, кто попытается угрожать безопасности любому из граждан страны. Как сообщил корреспондент ТАСС, прилегающие к стадиону территории контролировались многочисленными группами силовиков. На входах на стадион дежурили усиленные подразделения правоохранительных органов.