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23 марта, источник: Чемпионат.com

«Зенит» забил гол-фантом в Сербии, потерял Фернандеса и проиграл

Команду Семака встретили «Катюшей» и минутой молчания.

Зенит
Црвена Звезда
Црвена Звезда — Зенит — 1:0, обзор матча, статистика, состав команды Семака, 23 марта 2024 года, товарищеская игра | Источник: Чемпионат.com

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК

Црвена Звезда (Белград, Сербия) — Зенит (Санкт-Петербург, Россия)

Счет: 1: 0

Голы: Кнежевич — 82'

«Зенит» продолжает серию товарищеских матчей с «Црвеной Звездой»: чемпионов России и Сербии объединяет общий спонсор — «Газпром». По ходу прошлого сезона белградцы прилетали в нашу страну для двух встреч с командой Сергея Семака. В Сочи сине-бело-голубые победили со счётом 2:1, а в Санкт-Петербурге — 3:1. Летом 2023 года на предсезонном турнире «Црвена Звезда» взяла реванш, выиграв на «Газпром Арене» — 2:1. Теперь друзья-соперники провели спарринг в сербской столице на легендарной местной «Маракане» (стадионе «Райко Митич»).

«Зенит» и «Црвена Звезда», разумеется, сыграли без сборников. Петербуржцы отправили в национальную команду Сербии Эраковича, кроме того, Алип уезжал в Казахстан, Кассьерра — в Колумбию, а Сергеев с Мостовым — в сборную России. Правда, последний вернулся пораньше из-за повреждения, но в любом случае на него в Белграде не рассчитывали. Помимо того, в заявке лидера РПЛ почему-то отсутствовали голкипер Адамов, Барриос и Клаудиньо.

Перед матчем петербургский клуб выступил в своём телеграм-канале с заявлением, опубликовав пост на тему случившейся накануне трагедии в российской столице:

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в “Крокус Сити Холле”.

Тем временем футболисты и тренерский штаб «Зенита» посетили в Белграде храм святого Саввы, встретились с его настоятелем и почтили память жертв. Болельщики «Црвены Звезды» тоже подготовили специальную акцию — на трибунах были российские флаги, появился баннер с надписью «Москва 22.03. Скорбим». И главный сюрприз: местная певица исполнила перед стартовым свистком «Катюшу».

Семак не поменял привычную схему 4−3−3. В воротах играл Кержаков, в линии обороны квартет Караваев — Родригао — Нино — Дуглас Сантос, в центре поля треугольник Ахметов — Коваленко — Ерохин, а в атаке трио Мантуан — Педро — Изидор с французом на острие. Арендованный у «Локомотива» форвард получил хороший и редкий шанс показать себя в основе из-за отъезда Кассьерры и Сергеева. Но не сказать чтобы успешно им пользовался. В первом тайме Изидор имел шанс пробить из убойной позиции после кросса активного Мантуана, однако экс-защитник «Краснодара» Спаич в последнюю секунду снял мяч с его ноги. Кстати, в составе «Црвены Звезды» на поле вышли несколько бывших легионеров РПЛ — Спаич, Канга, поигравший в «Зените» Родич.

Для товарищеского матча темп игры был достаточно высоким, наверное, в том числе благодаря атмосфере на трибунах: встреча собрала около 40 тысяч болельщиков, включая приблизительно сотню фанатов из Санкт-Петербурга. Вот только голевых моментов не хватало. Защитники команд выигрывали большинство эпизодов у игроков группы атаки соперника. Например, новичок «Зенита» Нино несколько раз так скрутил в единоборствах нападающего хозяев Ндиайе, что сенегалец по имени Шериф чувствовал себя как пойманный гангстер. Однажды с трудом поднялся с газона.

При более-менее равной игре первый тайм по статистике ударов тоже получился ничейным — 4:4 (в створ — 1:1). Тем не менее сербы были ближе к голу. В дебюте встречи судья не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» в ситуации 50 на 50, а перед перерывом только классный сейв Кержакова спас петербуржцев от пропущенного мяча после удара Кнежевича из убойной позиции. Прозевали атаку через свой правый фланг, дали пройти кроссу в центр штрафной.

После перерыва у «Зенита» вышли почти все запасные из короткой заявки чемпионов России — Вендел, Фернандес и голкипер Васютин. Ушёл с поля в числе прочих Педро. 18-летний суперталант из Бразилии в Белграде мало чем запомнился. Был эпизод, когда он принял не лучшее решение в перспективной контратаке — пробил с центра поля, стремясь забросить мяч за шиворот вратарю. Но получилось совсем плохо.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма «Зенит» искал себя, а когда был сыгран целый час, петербуржцы будто по команде выдали мощный отрезок. Сначала Ерохин сотряс перекладину, а в следующей атаке Изидор после сольного прохода попал в штангу. Причём Александр, судя по повтору, забил гол, завершив ударом в касание комбинацию с участием Ахметова и переместившегося на левый фланг Караваева. Мяч удачно срикошетил и полностью пересёк линию ворот. Однако судья засомневался в этом, а VAR на товарищеской игре не работал.

За четверть часа до конца встречи Семаку пришлось производить обратную замену, так как все возможные уже были сделаны. Фернандес получил травму и не смог продолжить матч. Педро вернулся в игру. Вскоре после этого «Црвена Звезда» забила. Мяч в штрафной «Зенита» неудачно для сине-бело-голубых отскочил от молодого защитника Чёрного, а Ахметов не заблокировал удар Кнежевича.

«Зенит» не сумел уйти от поражения, хотя во втором тайме даже превзошёл «Црвену Звезду» по ударам (6:5, в створ — 2:1). Последний шанс упустил Мантуан, который очень переживал из-за нереализованного момента и на эмоциях несколько раз ударил себя мячом по голове. Чемпион Сербии снова выиграл «братский спарринг» у чемпиона России.

Анатолий Романов

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