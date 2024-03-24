Бекхэм о переходе Месси в «Интер Майами»: «Я говорил с отцом Лионеля за 5 лет до трансфера. До сих пор мурашки по коже — удивительно, какие эмоции может вызвать один игрок» | Источник: Sports.Ru

Мы долго разговаривали с отцом Лео, в течение пяти лет. Мы с партнером приезжали в отель, чтобы встретиться с отцом Лео, за пять лет до того, как он перешел к нам. Я сказал ему: «Я знаю, что Лео еще не готов, но я хочу, чтобы ваш сын играл за мой клуб в будущем».

Мы знали, что нужно принять решение, когда Лео объявил, что покидает «ПСЖ». В 4 или 5 часов утра по японскому времени, когда я лежал в постели, мой телефон не переставал звонить. Виктория толкнула меня локтем и сказала: «Выключи свой телефон, нам нужно поспать». Я протягиваю руку, беру очки и читаю, что Лионель Месси решил приехать в Майами.

У меня до сих пор мурашки по коже. Я заплакал, и Виктория спросила: «Что происходит? Что случилось? Кто-то умер?» — и я ответил: «Лео приезжает, он перейдет в “Майами”.