У «Интер Майами» без Месси 1 победа в 4 последних матчах

Без Лионеля Месси флоридцы одержали лишь одну победу в 4 последних играх. На этом отрезке у клуба МЛС также два поражения и одна ничья.

Последний раз Месси играл за «Интер Майами» 14 марта — в ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1), в котором он получил травму задней поверхности бедра.

На этой неделе аргентинец возобновил тренировки, но не попал в заявку на сегодняшний матч с «Монтерреем».