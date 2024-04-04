У «Интер Майами» без Месси 1 победа в 4 последних матчах
«Интер Майами» уступил «Монтеррею» (1:2) в первом матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
«Интер Майами» уступил «Монтеррею» (1:2) в первом матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Без Лионеля Месси флоридцы одержали лишь одну победу в 4 последних играх. На этом отрезке у клуба МЛС также два поражения и одна ничья.
Последний раз Месси играл за «Интер Майами» 14 марта — в ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1), в котором он получил травму задней поверхности бедра.
На этой неделе аргентинец возобновил тренировки, но не попал в заявку на сегодняшний матч с «Монтерреем».
После 7 игр сезона МЛС «Интер Майами» занимает в таблице Восточной конференции 2-е место.