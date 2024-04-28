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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси забил 110 из 130 клубов, с которыми играл. Гол или ассист у него есть против 125 команд

Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Теперь нападающий забил 110 клубам из 130, против которых играл. Кроме того, Месси забивал или ассистировал в матчах против 125 из 130 клубов, с которыми играл.

«Торонто» — единственный клуб МЛС, против которого Месси не отметился результативными действиями.

Что сделал Месси, пока вы спали: оформил 2+1, стал лучшим бомбардиром, закрепил «Интер» на первом.

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