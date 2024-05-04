Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Гальтье о работе с Месси, Мбаппе и Неймаром: «Малейший взгляд, неуместная улыбка или жест приобретали международные масштабы. Но они обычные люди, простые и дружелюбные»

— Состав «ПСЖ» при вас не мог быть сбалансированным из-за присутствия Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара?

Гальтье о работе с Месси, Мбаппе и Неймаром: «Малейший взгляд, неуместная улыбка или жест приобретали международные масштабы. Но они обычные люди, простые и дружелюбные» | Источник: Sports.Ru

— Эти трое должны были играть вместе. Это было моей навязчивой идеей. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим подобное во Франции. Они были очень эффективны как в игре, так и в качестве инвестиций, но мы потеряли Неймара [в феврале]. Об этом все забывают.

— Посадили бы вы Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне?

— Нет ответа.

— Есть что-то особенное в том, чтобы тренировать таких игроков?

— Нет. Но для менеджеров клуба все иначе. Обсуждения проходят в офисе, с глазу на глаз.

Они очень сильны индивидуально. Из-за такого экстраординарного состава игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка, подмигивание или жест приобретали международные масштабы.

Пример: в нашем первом матче Лиги чемпионов против «Юве» мы выигрывали, и я чувствовал, что нам нужно заменить Лео Месси в конце матча, не для того, чтобы произвести какие-то улучшения, а чтобы защитить его здоровье.

Это решение показалось мне логичным. После матча все сообщили мне, что это был первый раз, когда Месси заменили в матче Лиги чемпионов [за «ПСЖ»]. Именно в такие моменты ты осознаешь, что тренируешь игроков, которые намного больше, чем просто игроки.

Когда я начал их тренировать, я думал: каковы эти ребята по сравнению с обычными людьми? Ничего необычного. Их просто нужно дополнять.

— И не обращать внимания на их эго?

— Неправда. Это обычные люди, простые, профессиональные и дружелюбные, — сказал бывший главный тренер «ПСЖ», возглавляющий «Аль-Духайль».

Читайте также от «Sports»
Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
У истоков «Спартака» была водка. И немного коньяка
«Только так и выигрывают. Суки московские»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь