Тренер школы московского «Динамо» Кашин умер в возрасте 23 лет

«С болью в сердце мы сообщаем, что наш тренер, товарищ, друг, брат по “Динамо” Егор Максимович Кашин скоропостижно скончался. Все случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре! Семья школы ФК “Динамо” запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать. Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрет, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурным днем, и все мы, и наши воспитанники в этот день будем выходить на поле с черными повязками», — говорится в сообщении.