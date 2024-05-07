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22:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер школы московского «Динамо» Кашин умер в возрасте 23 лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Тренер детской школы московского футбольного клуба «Динамо» Егор Кашин скончался в возрасте 23 лет, сообщается в Telegram-канале организации.

Источник: t.me/fcdynamo_academy

Отмечается, что Кашин умер на футбольном поле во время игры.

«С болью в сердце мы сообщаем, что наш тренер, товарищ, друг, брат по “Динамо” Егор Максимович Кашин скоропостижно скончался. Все случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре! Семья школы ФК “Динамо” запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать. Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрет, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурным днем, и все мы, и наши воспитанники в этот день будем выходить на поле с черными повязками», — говорится в сообщении.

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