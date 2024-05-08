Агент Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги» | Источник: Sports.Ru

Для Артема самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте", — сказал Леонид Гольдман.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, у него 4 гола и 4 результативные передачи.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.