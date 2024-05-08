Сулейманов о Дзюбе: «В “Локо” с ним не чувствую конкуренции. Как человек он мне симпатичен. Столько смеешься с ним, хочется жить!» | Источник: Sports.Ru

Сулейманов — воспитанник академии «Локомотива», он был арендован столичной командой у «Пари НН» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда у «Пари НН» и заключили с ним соглашение до лета 2027 года. Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года.

— Тебе не говорили: «Куда ты идешь, там же Артем?».

— Честно? Нет. Говорили наоборот. Типа, он старый, он скоро все.

— Дед? Да?

— Да! Типа того. Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нем не то, чтобы сила или что‑то еще, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции.

— А надо бы?

— Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент.

— А он может так сказать? Или его не надо спрашивать?

— Скорее всего, не надо!

— Он же без конкуренции не может?

— Может, из‑за этого он чуть сейчас перестал забивать (смеется), потому что я ему симпатизирую как человеку. У него столько тем! Это что‑то! Мы перед играми, когда в отеле сидим, завтракаем или обедаем, всегда хотим к нему подсесть поближе, потому что он столько историй рассказывает! Столько смеешься с ним. Хочется жить!

— Когда он кушать успевает?

— Он питается нашей молодой энергией!

— В чем ты сильнее Артема? А в чем он сильнее тебя?

— Я сильнее в скорости, мышлении (смеется). А во всем остальном Артем, наверное, сильнее! — сказал нападающий «Локомотива».

В текущем сезоне Сулейманов провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету Дзюбы четыре забитых мяча и три голевые передачи в 21 матче.