Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ — 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано | Источник:

Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов — 6 трофеев.