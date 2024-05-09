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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ — 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано

Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ — 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано | Источник: Sports.Ru

Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов — 6 трофеев.

По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»).

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