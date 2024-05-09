Мюллер делит с Хави 5-е место по матчам в ЛЧ. У них по 151 игре — рекорд за один клуб
«Реал» обыграл мюнхенский клуб (2:1) во втором матче полуфинал Лиги чемпионов и вышел в финал.
«Реал» обыграл мюнхенский клуб (2:1) во втором матче полуфинал Лиги чемпионов и вышел в финал.
На 84-й минуте матча полузащитник гостей Томас Мюллер заменил Джамала Мусиалу. Таким образом, эта игра стала для Мюллера 151-й в главном еврокубковом турнире в составе «Баварии».
Это пятый показатель за всю историю, больше только у Криштиану Роналду (183), Икера Касильяса (177), Лионеля Месси (163) и Карима Бензема (152).
Больше матчей в Лиге чемпионов за один клуб нет ни у кого в истории. Хави также провел 151 матч в главном еврокубке за «Барселону».