Мюллер делит с Хави 5-е место по матчам в ЛЧ. У них по 151 игре — рекорд за один клуб | Источник: Sports.Ru

На 84-й минуте матча полузащитник гостей Томас Мюллер заменил Джамала Мусиалу. Таким образом, эта игра стала для Мюллера 151-й в главном еврокубковом турнире в составе «Баварии».

Это пятый показатель за всю историю, больше только у Криштиану Роналду (183), Икера Касильяса (177), Лионеля Месси (163) и Карима Бензема (152).