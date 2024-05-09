Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Футбол. Еврокубки
8.05
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Первая лига
8.05
Динамо Мх
Химки
Футбол. Первая лига
8.05
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
8.05
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
8.05
Алания
Родина
Все события
01:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мюллер делит с Хави 5-е место по матчам в ЛЧ. У них по 151 игре — рекорд за один клуб

«Реал» обыграл мюнхенский клуб (2:1) во втором матче полуфинал Лиги чемпионов и вышел в финал.

Мюллер делит с Хави 5-е место по матчам в ЛЧ. У них по 151 игре — рекорд за один клуб | Источник: Sports.Ru

На 84-й минуте матча полузащитник гостей Томас Мюллер заменил Джамала Мусиалу. Таким образом, эта игра стала для Мюллера 151-й в главном еврокубковом турнире в составе «Баварии».

Это пятый показатель за всю историю, больше только у Криштиану Роналду (183), Икера Касильяса (177), Лионеля Месси (163) и Карима Бензема (152).

Больше матчей в Лиге чемпионов за один клуб нет ни у кого в истории. Хави также провел 151 матч в главном еврокубке за «Барселону».

Читайте также от «Sports»
Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
У истоков «Спартака» была водка. И немного коньяка
«Только так и выигрывают. Суки московские»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь