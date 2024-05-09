Мюллер недоволен судейством в матче с «Реалом»: «В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад с 2 голами Роналду»

«Бавария» потерпела поражение со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра — 2:2) и вылетела из турнира. Полузащитник мюнхенского клуба прокомментировал эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в добавленное время.

"Он [Марчиняк] не смотрел видео. Он не дал себе возможности посмотреть его. Это очень странно — свистеть так быстро в такой ситуации.

Здесь, в Мадриде, такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола", — сказал Мюллер.

Вероятно, Томас имеет в виду четвертьфинал Лиги чемпионов-2016/17. Тогда в первом матче, который проходил в Мюнхене, Роналду сделал дубль и принес «Реалу» победу со счетом 2:1. В Мадриде португалец забил три мяча (два — в дополнительное время), хозяева выиграли ответный матч со счетом 4:2.

Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации».