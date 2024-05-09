Президент «Рубина» опроверг слухи об отставке главного тренера Рахимова
Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что впервые слышит о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.
Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что впервые слышит о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.
Ранее комментатор Константин Генич предположил, что руководство «Рубина» может уволить Рахимова, сообщают РИА «Новости».
— В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю, — подчеркнул Сафиуллин.
Рашид Рахимов занял пост главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Российскую премьер-лигу после сезона во втором по силе дивизионе отечественного футбола. На данный момент казанцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 туров.