У Роналду 76 (62+14) очков в 66 матчах за «Аль-Наср» | Источник: Sports.Ru

На 15-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду забил второй гол своей команды в этой игре с передачи хавбека Али Аль-Хассана.

Таким образом, Роналду набрал 76 (62+14) очков в 66 играх за «Аль-Наср» во всех турнирах по системе «гол+пас».

39-летний португалец проводит самый результативный чемпионат за последние 8 лет. У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас».