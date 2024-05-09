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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду 76 (62+14) очков в 66 матчах за «Аль-Наср»

«Аль-Охдуд» принимает «Аль-Наср» (0:2, первый тайм) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
У Роналду 76 (62+14) очков в 66 матчах за «Аль-Наср» | Источник: Sports.Ru

На 15-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду забил второй гол своей команды в этой игре с передачи хавбека Али Аль-Хассана.

Таким образом, Роналду набрал 76 (62+14) очков в 66 играх за «Аль-Наср» во всех турнирах по системе «гол+пас».

39-летний португалец проводит самый результативный чемпионат за последние 8 лет. У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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