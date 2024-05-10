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11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На ФИФА могут подать в суд, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг (World Leagues Association) намерены подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с расширением клубного чемпионата мира, сообщает Би-би-си.

Источник: AP 2023

В письме, адресованном президенту ФИФА Джанни Инфантино, организации отмечают, что «текущий футбольный календарь перенасыщен до такой степени, что национальные лиги не могут должным образом организовать свои соревнования», а «игроки выходят за пределы своих возможностей, что сопряжено со значительным риском травм и влиянием на их здоровье».

Они также призывают ФИФА внести изменения в другие турниры, если новый формат клубного чемпионата мира останется прежним. В случае отсутствия каких-либо изменений FIFPro и Ассоциация мировых лиг намерены предпринять меры, включая судебный иск против ФИФА.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в США в обновленном формате при участии 32 команд с 15 июня по 13 июля. 26 клубов уже квалифицировались на турнир.

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