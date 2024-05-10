Объявлены претенденты на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. Лучшим игроком 2023 года был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.