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18:16 (мск), источник: Sport24

Экс-главу Формулы-1 Экклстоуна арестовали за незаконное ношение оружия

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун 25 мая был арестован в Бразилии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

Во время досмотра багажа в аэропорту Виракопус у 91-летнего Экклстоуна был обнаружен незарегистрированный пистолет. Мужчина признал, что пистолет принадлежит ему, однако настаивал на том, что не знал о его нахождении в багаже. Экклстоун был отпущен под залог, после чего улетел в Швейцарию.

Экклстоун состоит в браке с вице-президентом Международной автомобильной федерации (FIA), бразильянкой Фабианой Экклстоун.

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