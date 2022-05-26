Экс-главу Формулы-1 Экклстоуна арестовали за незаконное ношение оружия
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун 25 мая был арестован в Бразилии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун 25 мая был арестован в Бразилии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.
Во время досмотра багажа в аэропорту Виракопус у 91-летнего Экклстоуна был обнаружен незарегистрированный пистолет. Мужчина признал, что пистолет принадлежит ему, однако настаивал на том, что не знал о его нахождении в багаже. Экклстоун был отпущен под залог, после чего улетел в Швейцарию.
Экклстоун состоит в браке с вице-президентом Международной автомобильной федерации (FIA), бразильянкой Фабианой Экклстоун.