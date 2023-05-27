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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен завоевал поул Гран-при Монако, Алонсо — второй, Окон — четвёртый

В Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1.

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Источник: Reuters

Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360
7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568
8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599
9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717
10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.

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