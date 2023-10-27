Ферстаппен в Мексике попробует установить новый рекорд «Формулы-1» по победам за сезон

ТАСС, 27 октября. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Мексики — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме имени братьев Родригес.

Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в Мексике уже в статусе трехкратного чемпиона мира попробует превзойти рекорд «Формулы-1» по победам за один сезон, который установил сам же в прошлом году. Тогда он 15 раз пересек финишную черту первым. Шансы переписать достижение у нидерландца высоки — на Гран-при Мексики он побеждал уже четыре раза. Порадовать местных болельщиков постарается его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, который благодаря дисквалификации британца Льюиса Хэмилтона по итогам прошлого этапа оторвался от него на 39 очков в борьбе за второе место в чемпионате.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 2015 году здесь победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, после чего в Мексике выигрывали только Ферстаппен (2017, 2018, 2021, 2022) и Хэмилтон (2016, 2019). В 2020 году этап не проводился из-за пандемии коронавируса.