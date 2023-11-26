Старику тут место. Алонсо украсил сезон «Формулы-1», прошедший под диктовку Ферстаппена

В Абу-Даби подошел к концу очередной сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Завершился он тем же самым, чем и начался, — победой нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Собственно, кроме него в прошедшем чемпионате на высшую ступень пьедестала поднимались только два пилота, причем суммарно три раза.

Для того, чтобы описать, насколько легким получился этот сезон для уже трехкратного чемпиона мира, достаточно просто привести цифры: 19 побед из 22 (рекорд), 86,4% побед за сезон (рекорд, прежнее достижение было установлено 71 год назад), 10 побед подряд (рекорд), 12 поулов (удивительно, но не рекорд), зато все они реализованы в победы (а вот это — рекорд), 21 подиум (рекорд), и если бы не «провальный» Гран-при Сингапура, где Ферстаппен стал пятым (единственный финиш вне топ-2), то был бы рекорд и по подиумам подряд (остановился на отметке 15), 1 003 круга лидирования (рекорд), рекордные 6 хет-триков (поул, победа, быстрый круг), нидерландец стал первым пилотом в истории, выигравшим все европейские этапы сезона и победившим на трех Гран-при в одной стране (в США — Майами, Остин, Лас-Вегас). Покорились ему и еще несколько менее значимых достижений, какие-то рекорды он повторил. Стоит ли к этому что-то добавлять? Один из лучших гонщиков в однозначно лучшей машине, и мы получаем тотальное доминирование по ходу сезона, такое в «Формуле-1» уже происходило — и с Михаэлем Шумахером, и с Себастьяном Феттелем, и с Льюисом Хэмилтоном, но у последнего на первых порах хотя бы был достойный соперник в лице напарника Нико Росберга.

А что же напарник Ферстаппена, спросите вы, ведь в его распоряжении была точно такая же чемпионская машина. Мексиканец Серхио Перес поначалу и правда давал повод полагать, что борьба в чемпионате будет идти до последней гонки. Пилоты «Ред Булл» обменялись победами на первых четырех этапах, а мексиканец добавил к этому и финиш на первом месте в первой спринтерской гонке сезона в Баку. Казалось, вот она — интрига, но дальше дела у Переса пошли по наклонной. Разбитые машины, постоянные ошибки, невыходы из первого сегмента квалификаций (счет с Ферстаппеном в квалификациях — 2−20) — все это позволило нидерландцу уже к середине сезона оторваться в чемпионате более чем на 100 очков. Глядя на все происшествия мексиканца, Даниил Квят, Пьер Гасли, Александер Албон про себя, наверняка, вопрошали: «В смысле он до сих пор в команде?!» Этих парней отчисляли из «Ред Булл» за куда редкие прегрешения. С Пересом же «Ред Булл» не торопится прощаться. И с одной стороны их можно понять: Перес стал вице-чемпионом и приносил очки в Кубке конструкторов, правда, австрийцам для победы в командном зачете хватило бы и очков одного Макса. Плюс ко всему за плечами Переса солидный спонсорский пакет из Мексики. Поэтому зачем что-то менять? Но реноме жестких руководителей все же рано или поздно даст о себе знать, и если мексиканец не возьмется за ум, то следующий сезон он может и не доехать в составе «Ред Булл».

«Мерседес» против «Феррари»

И если борьбы за титулы в обоих зачетах не получилось, то за вторые места было упорное соперничество. Семикратный чемпион мира британец Хэмилтон из «Мерседеса» до последнего пытался догнать Переса в личном зачете, и в какой-то момент ближе к финишу чемпионата между ними было не так много очков. Но на Гран-при США Хэмилтон был дисквалифицирован за несоответствие болида техническому регламенту и потерял 18 очков за второе место, что практически поставило крест на его шансах на вице-чемпионство. Тем не менее он смог в следующей гонке вновь стать вторым, но следом за этим провел невыразительные Гран-при в Бразилии и Лас-Вегасе, и Перес за один этап до завершения чемпионата оформил вице-чемпионство. Семикратный чемпион мира второй сезон подряд закончил без единой победы, однако это не повлияло на решение руководства «Мерседеса» продлить с ним контракт еще на два года. В целом сезон для британца вышел неплохим. Да, он продолжал много жаловаться по радио на машину, на резину и вообще на все подряд, но когда был темп, то он выжимал максимум возможного и привозил команду на пьедестал.

У его напарника по команде и соотечественника Джорджа Расселла сезон вышел не таким стабильным. Британец лишь два раза (против шести у Хэмилтона) поднимался на подиум, при этом у него было три схода и два финиша за пределами очковой зоны. Хэмилтон же сошел один раз (после столкновения с Расселлом в Катаре по собственной вине) и еще раз был дисквалифицирован, все остальные гонки он завершил в топ-10. На фоне напарника выступление Расселла можно назвать неудачным, да и в личном зачете он стал только восьмым. Тем не менее во многом благодаря ему «Мерседес» смог отстоять второе место в Кубке конструкторов. Перед заключительным этапом германский коллектив опережал «Феррари» всего на четыре очка. В Абу-Даби Расселл финишировал третьим, а Хэмилтон — девятым, и этого хватило для вице-чемпионства.

Что до «Феррари», сменившей после прошлого сезона руководителя — на место Маттиа Бинотто пришел Фредерик Вассёр, то команда продолжила наступать на те же грабли, пускай и с меньшей периодичностью. Команда никак не могла найти баланс в настройках болидов — на отдельных этапах монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс — младший могли быть быстры в квалификациях, но в гонках у них не было темпа и они откатывались назад. Не исчезли никуда и тактические огрехи, которые приводили в недоумение и болельщиков, и пилотов. В плане результатов чемпионат для «Феррари» сложился хуже, чем прошлый — третье место в Кубке конструкторов против второго, 7 поулов против 12, 1 победа против 4. Единственный успех «Феррари» принес Сайнс в Сингапуре, та гонка получилась почти образцовой для «Скудерии» — и пилот весь уик-энд провел на высоком уровне и грамотно сработал на последних кругах гонки, и команда принимала верные решения. Тот Гран-при стал единственным в чемпионате, победителем которого стал не пилот «Ред Булл». Леклер же завоевал пять поулов, но ни один из них не смог реализовать в финиш на первом месте. При этом оба пилота «Феррари» часто попадали в аварии по своей вине, где-то не везло, что доводило Леклера до отчаяния. В совокупности это и привело к тому, что команда не смогла защитить вице-чемпионство.

Нестареющий Алонсо

Удивительным получился сезон для «Макларена». Британский коллектив начал чемпионат из рук вон плохо — после восьми этапов в активе команды было всего 17 очков, при этом на пяти Гран-при британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри остались без набранных баллов. Но затем команду словно подменили, и гонщики не только вернулись в очковую зону, но и даже периодически навязывали борьбу самому Ферстаппену за победы в квалификациях и гонках. Столь стремительный взлет был связан с серьезным обновлением болидов в середине сезона. Во второй половине чемпионата коллектив из Уокинга был чуть ли не второй силой после «Ред Булл». Норрис шесть раз финишировал вторым, один раз — третьим, Пиастри по разу был вторым и третьим и стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Катара. Эти результаты позволили «Макларену» подняться со дна командного зачета и закончить чемпионат на четвертом месте, опередив «Астон Мартин», в составе которого блистал испанец Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион мира стал настоящим украшением чемпионата. Алонсо дебютировал в «Формуле-1», когда Ферстаппену было только 4 года, но даже сейчас в свои 42 года он продолжает кайфовать от гонок, как и в былые времена. За преклонный для спортсмена возраст испанец в болельщецкой среде получил прозвище «Дед», но душой он по-прежнему молод, а его гоночные навыки с годами, похоже, становятся только лучше. Алонсо выдал феноменальный старт — на скромном «Астон Мартин» он финишировал третьим в трех первых гонках, в последующих пяти испанец еще трижды поднимался на подиум и уверенно шел третьим в личном зачете. После этого у «Астон Мартин» наступил спад, несмотря на это, Алонсо продолжал набирать очки, пускай уже и не так часто заскакивая на пьедестал почета.

Канадец Лэнс Стролл, сын владельца команды, на фоне именитого напарника смотрелся блекло: лучший результат — четвертое место, в остальном он боролся в конце первой десятки. Поэтому положение «Астон Мартин» в Кубке конструкторов больше было на плечах двукратного чемпиона мира. И он старался как мог. Его дуэль с Пересом за третье место на Гран-при Бразилии стала одним из самых запоминающихся моментов в сезоне — Алонсо вырвал подиум на последнем круге, а на финише пилотов разделили считанные доли секунды. После завершения гонки Алонсо радовался, словно вновь стал чемпионом мира. Именно таких эмоций и не хватает современной «Формуле-1». Ведь даже Ферстаппен настолько устал от своих побед, что после гонок порой максимум может выдавить из себя просто улыбку и буднично поприветствовать команду. В ходе чемпионата слухи отправляли Алонсо в «Ред Булл» на место Переса, и вот на это с удовольствием посмотрели бы все болельщики, но, увы, такое развитие событий маловероятно. Сейчас же хочется верить, что в случае продажи «Астон Мартин», а по слухам Стролл-старший вместе с сыном, похоже, «наигрались» в «Формулу-1», Алонсо не останется не у дел и продолжит радовать болельщиков своими выступлениями. Прошедший же чемпионат он завершил на четвертом месте (206 очков), уступив только двум пилотам «Ред Булл» и Хэмилтону и опередив Леклера (206) за счет большего количества третьих мест.

«Уильямс» — чемпион аутсайдеров

В своей лиге сезон провел «Альпин» — команда стала шестой в Кубке конструкторов, уступив более 100 очков «Астон Мартин» и опередив ближайшего преследователя почти на 100 очков. Французы Эстебан Окон и Гасли только пять этапов закончили за пределами очковой зоны, в остальном они стабильно приезжали в конце призовой десятки, а также по разу взошли на подиум: Окон стал третьим в Монако, а Гасли — в Нидерландах. В личном зачете пилоты расположились по соседству — на 11-м и 12-м местах, выше оказался Гасли, опередивший партнера по команде на 4 очка.

Лучшим среди аутсайдеров стал «Уильямс», который прошлый сезон завершил на последнем месте. Прогресс команды был хорошо заметен. Таец Албон семь раз пробивался в финальный сегмент квалификаций (лучший результат — четвертое место) и восемь раз финишировал в топ-10, в прошлом году он дважды проходил в Q3 и трижды финишировал в очковой зоне — улучшение на лицо. А вот его партнер по команде американец Логан Сарджент вряд ли может записать себе в актив прошедший сезон — дебютант «Формулы-1» лишь раз вышел в финальный сегмент и набрал одно очко, и то благодаря дисквалификациям Хэмилтона и Леклера на Гран-при США. Не исключено, что команда не станет продлевать с ним контракт на следующий сезон. Место в «Уильямсе» остается единственным свободным на 2024 год.

Три очка «Уильямсу» в Кубке конструкторов уступила «Альфа Таури», которая начинала сезон в составе японца Юки Цуноды и нидерландца Ника де Вриса, однако результаты второго настолько не удовлетворяли руководство «Ред Булл» («Альфа Таури» все еще является дочерней командой австрийского концерна), что гонщик был отчислен из команды уже в середине сезона — к тому времени на его счету не было ни одного набранного очка. Ему на замену пришел старый знакомый австралиец Даниэль Риккьярдо, который, впрочем, уже во второй своей гонке получил перелом руки и вынужден был пропустить пять Гран-при, в это время его заменял новозеландец Лиам Лоусон. На двоих они по разу финишировали в топ-10 и набрали 8 очков, Цунода же, проведший полный сезон, набрал 17 баллов (6 финишей в топ-10). Несмотря на хорошее выступление Лоусона, команда решила сохранить на следующий сезон Цуноду и Риккьярдо.

На последних двух местах в Кубке конструкторов расположились «Альфа Ромео» (16 очков) в составе финна Валттери Боттаса и китайца Чжоу Гуаньюя и «Хаас» (12 очков), за который выступают немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен. На четверых они набрали почти столько же очков, сколько один Албон — 28 против 27. Команды испытывали проблемы со скоростью и выстреливали лишь на отдельных этапах. Составы в этих коллективах на 2024 год также останутся без изменений. Следующий сезон стартует этапом в Бахрейне (1−3 марта).