Льюис Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари»

«Последние несколько дней были сумасшедшими и наполненными целым спектром эмоций. Мне невероятно повезло. После достижения в “Мерседесе” того, о чём я мог только мечтать в детстве, у меня появилась возможность осуществить ещё одну детскую мечту — управлять красным “Феррари”.



Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к “Мерседесу” в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность, и что мы сможем сделать.



Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с “Мерседесом”. Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен, и хочу помочь “Мерседесу” снова победить. Я на 100% предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество командой на высоте», — написал Хэмилтона в социальных сетях.