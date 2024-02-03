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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Льюис Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари»

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе в «Феррари».

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«Последние несколько дней были сумасшедшими и наполненными целым спектром эмоций. Мне невероятно повезло. После достижения в “Мерседесе” того, о чём я мог только мечтать в детстве, у меня появилась возможность осуществить ещё одну детскую мечту — управлять красным “Феррари”.

Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к “Мерседесу” в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность, и что мы сможем сделать.

Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с “Мерседесом”. Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен, и хочу помочь “Мерседесу” снова победить. Я на 100% предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество командой на высоте», — написал Хэмилтона в социальных сетях.

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