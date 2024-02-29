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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Риккьярдо из RB выиграл первую свободную практику стартового этапа «Ф-1»

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Австралийский пилот Даниэль Риккьярдо из RB стал победителем первой свободной практики Гран-при Бахрейна, стартового этапа чемпионата «Формулы-1» сезона 2024 года.

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Источник: Reuters

Риккьярдо проехал 22 круга и в лучшем из них показал время 1 минута 32,869 секунды. Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис (отставание 0,032 секунды), замкнул тройку его партнер по команде Оскар Пиастри (+0,244).

Трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландский пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал шестым, семикратный обладатель титула британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» занял девятое место.

Первый этап чемпионата мира пройдет с 29 февраля по 2 марта. Ранее в Бахрейне состоялись предсезонные тесты. Новый сезон «Формулы-1» будет рекордным по количеству этапов (24) и завершится 8 декабря гонкой в Абу-Даби (ОАЭ).

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