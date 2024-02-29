Риккьярдо из RB выиграл первую свободную практику стартового этапа «Ф-1»

Риккьярдо проехал 22 круга и в лучшем из них показал время 1 минута 32,869 секунды. Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис (отставание 0,032 секунды), замкнул тройку его партнер по команде Оскар Пиастри (+0,244).

Трехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландский пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал шестым, семикратный обладатель титула британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» занял девятое место.