Глава команды «Ред Булл» Хорнер ответил на обвинения в свой адрес

В четверг стало известно, что Хорнер продолжит работу на своем посту после того, как команда «Ред Булл» завершила расследование и сняла с него обвинения в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице.
«Я не буду комментировать анонимные предположения, но повторю: я всегда отрицал обвинения. Я уважал честность независимого расследования и полностью сотрудничал со следствием на каждом этапе пути. Это было тщательное и справедливое расследование, проведенное независимым специалистом, и он пришел к выводу, что нужно отклонить данную жалобу. Я по-прежнему сосредоточен на начале сезона», — приводит заявление Хорнера GP Blog.
Ранее газета De Telegraaf сообщила, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в неподобающем поведении. Отмечалось, что расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны. Также De Telegraaf опубликовала материал, в котором утверждается, что обвинения включают в себя домогательства. Источник утверждал, что глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. В ответ Хорнер подал на издание в суд.