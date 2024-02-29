Глава команды «Ред Булл» Хорнер ответил на обвинения в свой адрес

В четверг стало известно, что Хорнер продолжит работу на своем посту после того, как команда «Ред Булл» завершила расследование и сняла с него обвинения в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице.

«Я не буду комментировать анонимные предположения, но повторю: я всегда отрицал обвинения. Я уважал честность независимого расследования и полностью сотрудничал со следствием на каждом этапе пути. Это было тщательное и справедливое расследование, проведенное независимым специалистом, и он пришел к выводу, что нужно отклонить данную жалобу. Я по-прежнему сосредоточен на начале сезона», — приводит заявление Хорнера GP Blog.