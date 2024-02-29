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21:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава команды «Ред Булл» Хорнер ответил на обвинения в свой адрес

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что всегда отрицал обвинения в свой адрес, из-за которых в его отношении было проведено внутреннее расследование.

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Источник: AP 2023

В четверг стало известно, что Хорнер продолжит работу на своем посту после того, как команда «Ред Булл» завершила расследование и сняла с него обвинения в неподобающем поведении по отношению к своей сотруднице.

«Я не буду комментировать анонимные предположения, но повторю: я всегда отрицал обвинения. Я уважал честность независимого расследования и полностью сотрудничал со следствием на каждом этапе пути. Это было тщательное и справедливое расследование, проведенное независимым специалистом, и он пришел к выводу, что нужно отклонить данную жалобу. Я по-прежнему сосредоточен на начале сезона», — приводит заявление Хорнера GP Blog.

Ранее газета De Telegraaf сообщила, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в неподобающем поведении. Отмечалось, что расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны. Также De Telegraaf опубликовала материал, в котором утверждается, что обвинения включают в себя домогательства. Источник утверждал, что глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. В ответ Хорнер подал на издание в суд.

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