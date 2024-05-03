Первый из трех американских этапов в сезоне «Формулы-1» стартует в Майами

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Майами — стартует в пятницу. Данный этап станет вторым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2024 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом слегка претерпел изменения. В пятницу будет проведена квалификация к спринтерской гонке, в субботу сперва пройдет заезд на 100 км, а после состоится квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.

Начало сезона проходит при явном преимуществе «Ред Булл». Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен одержал четыре победы из пяти и уверенно возглавляет личный зачет, вторым идет его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, уступающий нидерландцу 25 очков. В преддверии Гран-при Майами пришли неприятные для «Ред Булл» новости — в начале следующего года коллектив покинет главный конструктор Эдриан Ньюи, с которым связаны главные успехи австрийцев. По слухам, специалист может перейти в «Феррари», которая сейчас является второй командой в чемпионате.

Гран-при Майами появился в календаре «Формулы-1» в 2022 году. Длина трассы составляет 5,41 км, круг включает 19 поворотов, три прямые и три зоны DRS. Максимальная расчетная скорость — 320 км/ч. Скоростная трасса требует небольшого уровня прижимной силы и высокой мощности двигателя. Прошлые две гонки в Майами выиграл Ферстаппен. В нынешнем сезоне в США пройдут три этапа: в октябре гонку примет Остин (штат Техас), а в ноябре — Лас-Вегас (штат Невада).