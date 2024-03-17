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17 марта, источник: БЕЛТА

Белорусы остались без наград чемпионата России по спортивной гимнастике

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На «Сириус-Арене» в Сочи завершился чемпионат России по спортивной гимнастике с участием белорусских атлетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В субботу и воскресенье в Сочи состоялись финалы отдельных видов, белорусы были представлены в шести видах программы. Богдан Ильинков стал седьмым на параллельных брусьях и девятым на коне, а Алексей Селезнев показал восьмой результат в вольных упражнениях и девятый — на кольцах. 15 марта в многоборье Ильинков расположился 19-м, Селезнев был 23-м.

У женщин сегодня наша Кира Магаревич заняла шестое место на бревне и десятое в вольных упражнениях. Три золотые медали из четырех в отдельных видах завоевала Ангелина Мельникова, только на разновысоких брусьях опередить олимпийскую чемпионку сумела Людмила Рощина. Ранее в женском многоборье Магаревич набрала 19-ю сумму в финале, еще одна белоруска Анастасия Сманцер не прошла квалификацию.

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