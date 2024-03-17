Белорусы остались без наград чемпионата России по спортивной гимнастике

В субботу и воскресенье в Сочи состоялись финалы отдельных видов, белорусы были представлены в шести видах программы. Богдан Ильинков стал седьмым на параллельных брусьях и девятым на коне, а Алексей Селезнев показал восьмой результат в вольных упражнениях и девятый — на кольцах. 15 марта в многоборье Ильинков расположился 19-м, Селезнев был 23-м.



У женщин сегодня наша Кира Магаревич заняла шестое место на бревне и десятое в вольных упражнениях. Три золотые медали из четырех в отдельных видах завоевала Ангелина Мельникова, только на разновысоких брусьях опередить олимпийскую чемпионку сумела Людмила Рощина. Ранее в женском многоборье Магаревич набрала 19-ю сумму в финале, еще одна белоруска Анастасия Сманцер не прошла квалификацию.