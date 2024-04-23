Умерла тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Елена Карпушенко, личный тренер серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой, умерла в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Причины смерти не уточняются. О месте и времени прощания с Карпушенко федерация сообщит позднее.

«Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить, — говорится в сообщении. — Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга».