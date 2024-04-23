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12:18 (мск), источник: ТАСС

Умерла тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко

Причины смерти не уточняются.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Елена Карпушенко, личный тренер серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой, умерла в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Причины смерти не уточняются. О месте и времени прощания с Карпушенко федерация сообщит позднее.

«Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить, — говорится в сообщении. — Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга».

Кудрявцева завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в многоборье. Также в активе спортсменки 13 золотых медалей чемпионатов мира и 9 побед на европейских первенствах.

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